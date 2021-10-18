Что такое Экологическое нормирование окружающей среды при аварии на трубопроводе?

Экологическое нормирование необходимо для определения максимально допустимой нагрузки на экосистему для любых предприятий, которые в той или иной мере загрязняют окружающую среду. ООО "МНТЦ” оказывает комплексные услуги по проведению экологической экспертизы и эконормирования окружающей среды. Можно заказать разработку и согласование проектно-экологической документации. Эксперты быстро и качественно проведут полный комплекс проектных работ и согласуют полученные результаты с надзорными органами

Перечень работ:

1. Разработка инвентаризации источников выбросов в атмосферный воздух и проектов нормативов допустимых выбросов. 2. Разработка проекта предельно допустимых выбросов (ПДВ).

3. Проведение инвентаризации отходов производства и потребления. 4. Разработка паспортов опасных отходов 1-4 класса опасности. 5. Разработка проектов организации санитарно-защитной зоны (СЗЗ).

6. Проведение инженерно-экологических изысканий.

7. Разработка разделов ООС («Охрана окружающей среды»).

8. Разработка раздела ПМООС («Перечень мероприятий по охране окружающей среды»). 9. Разработка и согласование Комплексного экологического разрешения (КЭР) для объектов I категории НВОС.

10. Составление и согласование Декларации о воздействии на окружающую среду для объектов II категории НВОС.

11. Расчет платежей за негативное воздействие на окружающую среду и оформление декларации по плате за НВОС.

12. Разработка программы производственного экологического контроля (ПЭК) и подготовка отчета по ПЭК.

13. Постановка объектов НВОС на государственный учет.

14. Составление и сдача форм статистической отчетности (2-тп (воздух), 2-тп (отходы), 4-ОС, 2-тп (рекультивация).

15. Экологический аудит предприятий.

https://mntc.pro/ekologicheskoe-normirovanie.html, октябрь 2021