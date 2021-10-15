ЛЗТА «Маршал» единственный российский производитель шаровых кранов для пара до 250°С - цены ниже, чем у импортных аналогов

Ключевая особенность данных шаровых кранов – температура транспортируемой среды может достигать +250⁰С. Это возможно благодаря применению специальных термостойких бронзосодержащих уплотнительных материалов с повышенным запасом жаропрочности и износостойкости и другим уникальным конструктивным находкам.

Разборные краны для пара «Маршал» единственные по настоящему полностью ремонтопригодные! Вы можете заменить в них уплотнительные кольца, прокладки и все основные детали. Без замены всего устройства в целом! Конструкция стяжного корпуса позволяет подтянуть при необходимости шпильки, а фирменная нажимная втулка подтянуть или заменить уплотнительные кольца шпиндельного узла. Звоните по телефону +7 (495) 172-12-37 или направляйте заявку на электронную почту info@lztamarshal.ru

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