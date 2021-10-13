Новинка! Поворотные заглушки в каталоге компании ОНИКС.

Ассортимент компании ОНИКС пополнился тремя видами реверсивных заглушек, по двум нормативам: обтюратор АТК 26-18-5-93 в трех исполнениях, по НД Т-ММ 25-01-06 поворотные заглушки и заглушки с рукояткой. Производство обтюраторов осуществляется в цеху Петербургского филиала, посредством газовой резки из листа. Полный цикл производственной цепочки гарантирует 100% контроль ОТК на наличие грамотного среза. Мы работаем с углеродистыми марками стали: 3, 20, 09Г2С и проч. Заглушки из легированных сталей появятся осенью 2021 года.

В статье наглядно рассказываем о технических характеристиках реверсивных заглушек, разбираем преимущества и недостатки - эта информация поможет вам определиться с выбором

https://onyxspb.ru/service/articles/povorotnye-zaglushki-t-mm-i-atk/