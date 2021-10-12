СВОД ПРАВИЛ.

Опубликован приказ Минстроя России №476/пр от 16.07.2021 «Об утверждении свода правил «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ». Данный приказ утверждает новый СП 503.1325800.2021 (СП), которым устанавливаются правила проектирования, строительства и эксплуатации трубопроводов из непластифицированного поливинилхлорида самотечных систем водоотведения. СП устанавливает Правила для наружных и внутренних самотечных систем водоотведения бытовых сточных вод, промышленной и ливневой канализации, с использованием труб и фасонных частей со сплошной и структурированной стенкой, изготовленных из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ). В СП указаны характеристики труб и фасонных частей из НПВХ, нормативные размеры и допуски, а также требования к маркировке, правила монтажа, испытания и сдачи трубопроводов в эксплуатацию. Согласно СП, для обеспечения функциональных характеристик и безаварийной длительной эксплуатации трубопроводов систем водоотведения из НПВХ необходимо выполнить гидравлический и прочностной расчеты трубопровода, обеспечить использование при строительстве труб и фасонных частей, отвечающих требованиям настоящего СП и действующих стандартов, а также качественное выполнение строительных работ. Трубопроводы и фасонные части из НПВХ используются для устройства:

· наружной канализации;

· систем водоотведения в подвальных помещениях зданий;

· дождевой канализации внутри зданий высотой до 10 м.

Источник: erzrf.ru, 6 октября