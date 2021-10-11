ИЛЬМА: Инновация в уплотнительной технике: графитовые кольца DLC от компании KLINGER Bartsch

Графитовые кольца DLC выдерживают экстремальное трение, давление и температуры. Аббревиатура DLC (diamond-like carbon) означает: углерод, подобный алмазу. Эту новинку недавно представила немецкая компания KLINGER Bartsch. Новые кольца DLC обладают всеми преимуществами графитовых колец, при этом в данном уплотнении минимизированы недостатки уплотнений подобного типа. Графитовые кольца DLC выдерживают экстремальное трение, давление и температуры, что делает их пригодными для использования в тяжелых условиях с минимальной потребностью в обслуживании, а в некоторых случаях эксплуатации сервис не требуется совсем.

Покрытие DLC предотвращает прилипание уплотнения при сохранении стойкости стойкости в заявленном температурном диапазоне. Как и другие графитовые кольца, которые производит компания KLINGER Bartsch, графитовые кольца DLC эффективны в диапазоне температур от -273 °С до +450 °C. Углеродное покрытие DLC обладает высокой твердостью и низкими фрикционными свойствами, такими же, как у алмаза. Инертное покрытие колец предотвращает их прилипание к деталям трубопроводной арматуры, что очень важно в подвижных соединениях, при этом покрытие не влияет на химический состав материала. Инертный характер DLC и его непроницаемость для большинства газов и жидкостей делают его идеальным для использования в отраслях, требующих повышенной химической стойкости всех компонентов оборудования. Читайте о новых графитовых кольцах с DLC покрытием в октябрьском номере журнала ТПА »»»

Факты о компании KLINGER Bartsch и технологии DLC

· KLINGER Bartsch входит в группу независимых компаний международной промышленной группы KLINGER.

· KLINGER Bartsch специализируется на разработке и производстве уплотнений из терморасширенного графита для подвижных и неподвижных соединений.

· KLINGER Bartsch является единственным немецким производителем, который поставляет заказчикам кольца с DLC покрытием.

· Каждое графитовое кольцо DLC от KLINGER Bartsch создаётся в соответствии с конкретными требованиями заказчиков.

· Материал DLC существует в семи различных типах, разделенных на категории по структуре атомов углерода.

· DLC используется в самых разных отраслях: от автогонок (F1 и NASCAR) до медицины (при протезировании тазобедренных и коленных суставов).

ООО «ИЛЬМА» - эксклюзивный дистрибьютор продукции KLINGER Bartsch на территории стран Таможенного союза. Остерегайтесь подделок.

Сайт производителя: www.klinger-bartsch.de

Сайт поставщика: www.ilma-sealing.com