Стенд арматурного завода «ТЕРМОБРЕСТ» и компании ООО «ЕрмакГаз» (г. Ижевск) в рамках 23-ой межрегиональной выставки «НЕФТЬ И ГАЗ, ХИМИЯ. ТЭК-2021» (г. Пермь) с 19 октября.

Приглашаем посетить совместный стенд арматурного завода «ТЕРМОБРЕСТ» и компании ООО «ЕрмакГаз» (г. Ижевск, РФ) – нашего официального дилера, в рамках 23-ой межрегиональной выставки технологий и оборудования для нефтяной, газовой и химической промышленности топливно-энергетического комплекса «НЕФТЬ И ГАЗ, ХИМИЯ. ТЭК-2021» (г. Пермь, РФ). Посетив наш стенд Вы наглядно сможете ознакомиться с полной номенклатурой продукции марки «ТЕРМОБРЕСТ», в том числе с новинками производства 2020-2021 года, а также обсудить интересующие Вас вопросы со специалистами завода «ТЕРОМБРЕСТ» и «ЕРМАКГАЗ» и получить комплект технических материалов на бумажном и электронном носителях. Ежегодно около 3000 посетителей-специалистов с 670 предприятий Пермского края посещают выставку, чтобы ознакомиться с современными технологиями и оборудованием.

· ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 19-22 октября 2021 г.

· МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОИТСЯ В ВЫСТАВОЧНОМ ЦЕНТРЕ «ПЕРМСКАЯ ЯРМАРКА» ПО АДРЕСУ:

РФ, г. Пермь, шоссе Космонавтов, 59;

Сайт ТЕРМОБРЕСТ, 6 октября