Фильм интервью с воспоминаниями сотрудников в честь 15-летия ОНИКС.

В 2021 году компания ОНИКС отметила 15-летие. Мы решили рассказать историю компании через воспоминания ее сотрудников в виде фильма-интервью. Респондентами стали значимые свидетели и участники важнейших изменений и этапов развития ОНИКС - ее сотрудники. В общей сложности, на экране появятся 14 работников из разных подразделений. Генеральный директор Ранков Дмитрий Александрович рассказал, как возникла идея создать производство. А еще вы узнаете, как развивался склад и каким был первый рабочий день у героев ролика. Говорим с сотрудниками про корпоративный дух, о самых ярких и запоминающихся историях, а также о многом другом.

Приятного просмотра!