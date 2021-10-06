ТМК на ПМГФ-2021 протестировала «умную» трубу для Газпрома

ТМК представила инновационные решения для газовой отрасли и обсудила технологические вызовы для добычи, транспортировки и применения газового топлива на Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ-2021). Участники и гости форума могут на интерактивном испытательном стенде протестировать «умную» трубу, разработанную ТМК совместно с «Газпромом» для онлайн-мониторинга магистральных газопроводов. В трубу встроены датчики, которые позволяют в реальном времени оценивать состояние участков трубопровода, выявлять незапланированные нагрузки и предотвращать нештатные ситуации.

Сайт ТМК, 5 октября