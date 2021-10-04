Владимир Путин поздравил Челябинский АО "Конар" с юбилеем

2 сентября 2021 года Владимир Путин поздравил коллектив АО "Конар".

Текст опубликован на сайте Президента России. Текст поздравления:

«Уважаемые друзья!

Поздравляю вас с юбилеем – 30-летием акционерного общества «КОНАР».

За прошедшие годы промышленная группа КОНАР превратилась в одну из самых эффективных компаний в сфере производства оборудования для нефтегазовой, судостроительной, энергетической, других стратегических отраслей отечественной экономики. Здесь трудятся опытные профессионалы, которые активно внедряют инновационные технологии, передовые управленческие и инженерные решения, ставят перед собой большие, амбициозные цели и добиваются успеха.

Важно, что совершенствуя производственную базу, привлекая крупные инвестиции, создавая современные рабочие места, вы уделяете приоритетное внимание развитию регионов, деятельно участвуете в общественной, спортивной, культурной жизни Челябинской области, Урала, всей страны, на деле демонстрируете пример социально ответственного бизнеса.

Желаю вам новых достижений и всего самого доброго.

Владимир Путин»

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История Промышленной группы КОНАР началась с создания в городе Челябинске предприятия «КОНАР», выпускающего крепеж и детали трубопровода. АО «КОНАР» (до 2016 года — ЗАО «КОНАР») основано 29 октября 1991 года и в настоящее время является флагманским предприятием группы. За годы становления и развития КОНАР вырос до масштабов промышленной группы с широкими компетенциями в отрасли нефтегазового машиностроения, производстве сложных металлоконструкций, комплексном инжиниринге. С участием компании «КОНАР» создан ряд совместных предприятий с российскими и зарубежными партнерами. Предприятия Промышленной группы КОНАР участвуют в федеральной программе импортозамещения и трансфере передовых технологий. Они производят продукцию для проектов по добыче, транспортировке, переработке нефти и газа, в том числе для проектов СПГ, а также для судостроительной и энергетической отраслей, промышленного и гражданского строительства. Основной производственной площадкой Промышленной группы КОНАР является Индустриальный парк «Станкомаш» в Челябинске. Производственные площадки также расположены в Челябинской и Волгоградской областях, официальные представительства — в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Перми. КОНАР является членом Ассоциации итальянских промышленников в России Confindustria Russia в рамках Российско-итальянского Форума-диалога по линии гражданских сообществ.

Генеральный директор АО "КОНАР" Бондаренко Валерий Вячеславович

Источник: https://www.tek-all.ru/news/id8230, 2 октября (в сокращении)