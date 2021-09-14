ВАЖНО ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРОДУКЦИИ АРМАТУРНОГО ЗАВОДА «ТЕРМОБРЕСТ»!

Информируем, что при выходе из строя электромагнитных катушек в клапанах серии «ВН», «ВФ» необходимо производить замену ТОЛЬКО на электромагнитные катушки соответствующего типа производства «ТЕРМОБРЕСТ». По вопросам подбора и приобретения электромагнитных катушек необходимо обращаться к официальным дилерам и партнерам «ТЕРМОБРЕСТ», перечень которых размещен на сайте www.termobrest.ru в разделе «Дилеры», а также напрямую в адрес завода «ТЕРМОБРЕСТ» по электронной почте info@termobrest.ru. Для правильного подбора электромагнитной катушки, в заявке необходимо указать марку клапана, напряжение питания электромагнитной катушки, год выпуска изделия. Обращаем Ваше внимание, что арматурный завод «ТЕРМОБРЕСТ» не несет ответственность за несанкционированное применение электромагнитных катушек стороннего производителя в составе клапанов «ВН», «ВФ», а также за возможные последствия применения контрафактных электромагнитных катушек при выходе из строя клапанов и установленного за ними газопотребляющего оборудования.

По вопросам подбора комплектующих рекомендуем обращаться на линию технических консультаций по тел. +375 (162) 53-64-13 или на e-mail: konstruktor@termobrest.ru

Завод ТЕРМОБРЕСТ, 13 СЕНТЯБРЯ