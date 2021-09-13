СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ.

В структуру «ТМК Нефтегазсервис» вошли два сервисных предприятия: «СПО АЛНАС» (Альметьевск) и «ЧТПЗ. Трубный сервис». ТМК НГС теперь объединяет семь предприятий в 11 городах России. Это позволяет ему стать ведущим игроком на рынке сервисных услуг и универсальным поставщиком комплексных решений для нефтедобычи. Благодаря объединению активов нефтесервисный дивизион «Трубной Металлургической Компании» расширит географию присутствия в Урало-Сибирском регионе. ТМК повысит скорость предоставления услуг и снизит затраты на транспортировку. Компания усилит компетенции по сервису бурильных и насосно-компрессорных труб (НКТ), покрытию теплогидроизолированных (ТГИ) труб нефтяного сортамента и производству премиальных элементов трубных колонн. Генеральным директором расширенного сервисного дивизиона назначен Евгений ГААС, до этого занимавший должность директора ООО «ЧТПЗ. Трубный сервис». «После интеграции процессов планирования, производства и работы с клиентами мы намерены расширить линейку услуг для удовлетворения потребностей предприятий ТЭК, нарастить объемы и выйти на новый уровень финансовых показателей», — отметил он.

«ТМК Нефтегазсервис» — управляющая компания, объединяющая нефтесервисные предприятия в Свердловской, Тюменской, Оренбургской и Челябинской областях. Основная сфера деятельности компании – изготовление и ремонт насосно-компрессорных и обсадных труб, в том числе с резьбовыми соединениями премиального класса. Компания наносит изоляцию на трубную продукцию, занимается инженерным сопровождением комплектации, сборки и спуска колонн обсадных труб и НКТ, и т.д. «Трубная Металлургическая Компания» имеет производства в России, Румынии, Казахстане и Чехии. Наибольшую долю в структуре продаж ТМК занимают нарезные нефтегазовые трубы, отгружаемые потребителям более чем в 80 странах. Компания поставляет спецтрубы и трубопроводные системы для атомной энергетики, продукцию для химической промышленности, машиностроения, строительства и других отраслей. Компания ведет разработку инновационной трубной продукции на базе научно-технического центра (НТЦ) в Сколково и Русского научно-исследовательского института трубной промышленности (РусНИТИ) в Челябинске. Акции ТМК обращаются на Московской бирже.

Источник: НАНС, 13 сентября