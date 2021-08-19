Задача ИНТИ сегодня состоит в разработке совершенно новых стандартов для повышения экологичности и снижения энергоемкости нефтегазовой отрасли

Директор АНО «Научно-исследовательский Институт Устойчивого развития в строительстве» (НИИУРС), эксперт Института нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ) Вера Бурцева на сайте Нефть и Капитал написала заметку о "зеленой энергетике", где, в частности, отметила: "Благодаря усилиям большого количества специалистов был создан первый в мире «зеленый стандарт» для промышленного строительства нефтегазовой и нефтехимической отрасли. Весь прошлый год мы изучали международные подходы, вели переговоры с иностранными коллегами о способах декарбонизации предприятий (пока речь идет даже не о технологиях!) и выяснили, что системного профессионального подхода к строительству и эксплуатации промышленных объектов нефтегаза и нефтехимии за рубежом нет. Поэтому было принято решение о самостоятельной подготовке такого стандарта. В июле 2021 года стандарт был выпущен, сейчас начнется пилотирование и апробирование. Безусловно, мы переведем его на английский язык и поделимся с иностранными коллегами. Декарбонизация — это глобальная задача, и каждый ответственный игрок рынка должен вкладываться в ее решение. Проекты «зеленой» энергетики не окупаемы и пока не экологичны. Если говорить о действительно экологичном топливе, то это природный газ. Именно он, природный газ, будет занимать главенствующую роль в энергетике. А задача ИНТИ сегодня состоит в разработке стандартов для повышения экологичности и снижения энергоемкости отрасли, чтобы нефтегаз и нефтехимия становились «зеленее».

АНО "Институт нефтегазовых технологических инициатив" (ИНТИ), 17 августа