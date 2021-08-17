Группа НБМ начала строительство нового арматурного завода в Великом Новгороде

6 августа 2021 года состоялась церемония закладки памятного знака в фундамент будущего здания. Месяцы проектирования и согласования строительства с городскими инстанциями благополучно завершены! С момента основания ГК «НБМ» неустанно наращивает обороты. Увеличилось не только количество, но также габариты и сложность изделий, что привело к необходимости расширения производственных площадей. В новом цеху разместятся современные высокопроизводительные станки, а также сопутствующее крупнотоннажное оборудование. Новый завод будет возведён по адресу: Великий Новгород, ул. Рабочая, д. 32 и получит отличное логистическое расположение — близость к центральной транспортной артерии города и офисам транспортных компаний и Новгородской таможни. Осенью следующего года планируем запуск первой очереди — административный корпус и производственная площадка общей площадью 3 000 м². Продуманная концепция позволит расширить её до 12 000 м² без перестройки уже возведённых корпусов.

Сайт НБМ, 16 августа