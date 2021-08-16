Производитель клапанов и приводов для арматуры построит новый цех в деревне Лешково около Истры (МО) за 5 млн евро

ООО «Данфосс», представляющее в России концерн Danfoss – производителя холодильного оборудования, приводной техники и автоматики, построит под Москвой новый производственный корпус. Разрешение на строительство выдано Министерством жилищной политики Московской области. Новое здание площадью 3,6 тыс. квадратных метров возведут в дополнение к уже существующим производственным помещениям компании в д. Лешково городского округа Истра. Расширение производства позволит увеличить штат площадки до 290 человек, создав 100 новых рабочих мест. Планируемый объем инвестиций (включая производственное оборудование) — 5 млн евро.

Источник: https://www.c-o-k.ru/, 15 августа

