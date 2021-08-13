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Освоено производство специальных шаровых кранов ШК-ТМ “Маршал” DN 65 PN 4 МПа для оснащения систем пожарной безопасности

13 августа, 2021 2

Заводом ЛЗТА "Маршал” была изготовлена серия шаровых кранов для систем пожарного водоснабжения. Данные шаровые краны являются цельносварными фланцевыми с трубной резьбой цилиндрического типа. Такой вид крепления отличается надежностью и простотой конструкции, а также возможностью быстрой сборки и демонтажа без дополнительных инструментов.

Номинальный диаметр DN65, номинальное давление PN 4,0 МПа. Шаровые краны специально окрашены в красный цвет - традиционный для пожарных машин и противопожарного оборудования.

ЛЗТА "Маршал”, 10 августа


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