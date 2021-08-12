СТЕНДЫ. Все полигоны для отработки технологий и испытаний нефтегазового оборудования.

В рамках создания сети промышленных полигонов предполагается дооснащение существующих и оснащение новых испытательных площадок российским испытательным оборудованием. Отсутствие единых методик испытаний и стандартов также является барьером для производителей нефтегазового оборудования и нефтегазовых компаний. Для решения данной проблемы создана организация АНО «Институт нефтегазовых технологических инициатив», в состав которой входят крупнейшие нефтегазовые компании и производители оборудования. Использование единых стандартов и методик испытаний лабораториями, полигонами и испытательными стендами, разработанных АНО «Институт нефтегазовых технологических инициатив», решит вопрос взаимопризнания результатов испытаний нефтегазового оборудования компаниями. Планируется, что АНО «ИНТИ» будет играть ключевую роль в формировании сети испытательных полигонов. Испытательные лаборатории, стенды и полигоны, испытывающие оборудование и технологии по методикам АНО «ИНТИ», будут аккредитованы и включены в сеть испытательных полигонов. Использование единых стандартов и методик испытания лабораториями, полигонами и испытательными стендами, разработанных АНО «ИНТИ», поможет решить вопрос взаимопризнания результатов испытаний нефтегазового оборудования компаниями. Расширение сети испытательных полигонов будет происходить за счет аккредитации АНО «ИНТИ» с последующим включением в сеть и регистрацией полигонов на цифровой платформе. Разработка методики оценки соответствия промышленной продукции требованиям стандартов АНО «ИНТИ» необходима для установления единых требований к промышленной продукции. Планируются следующие полигоны Испытательный стенд «СПГ» (Ленинградская область) Инициатор: АО «НИИЭФА» им. Д.Ф.Ефремова, ГК «Росатом Технологии бурения скважин. Разработка ТРИЗ. Геофизическое оборудование. Динамическое оборудование (компрессоры, турбодетандеры, насосы)

Морской полигон (Мурманская область) Инициатор: ПАО «Газпром», Правительство Мурманской области, АО «Концерн ВКО Алмаз-Антей», ФГБУ «Крыловский гос. научный центр» Техники и технологии бурения морских скважин. Геофизические приборы и системы для обеспечения проводки стволов морских скважин и скважинных исследований

Учебная база «Саблино» (Ленинградская область) Инициатор: ПАО «Газпром нефть», СПБГУ Цифровые технологии, скважинное эксплуатационное оборудование, технологии воздействия на ПЗП, оборудование для исследования скважин и мониторинга добычи, наземное оборудование.

Полигон «Пальяновский» (Красноленинское месторождение, ХМАО)

Источник: АНО "Институт нефтегазовых технологических инициатив" (ИНТИ), 12 августа