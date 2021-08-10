КРИОГЕННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ DN 15–600 ММ, PN 1,6-16,0 МПА.

В целях импортозамещения, достижения национальных целей развития Российской Федерации, а также в рамках государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» АО «ПЕНТА-АРМ» выполняет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по реализации инновационного проекта «Криогенная запорная арматура». К настоящему времени разработана рабочая конструкторская документация на криогенные шаровые краны с плавающей пробкой DN 15 PN 16,0 МПа, DN 32 PN 10,0 МПа и криогенные шаровые краны с пробкой в опорах DN 50 PN 10,0 МПа, DN 100 PN 16,0 МПа, DN 150 PN 10,0 МПа. Изготовлены опытные образцы данных типоразмеров, успешно прошедшие промежуточные «теплые» и криогенные испытания. До конца текущего года будет разработана РКД на криогенные шаровые краны DN 300 PN 10,0 МПа и DN 600 PN 10,0 МПа. Серийное производство вышеуказанных типоразмеров криогенных шаровых кранов АО «ПЕНТА-АРМ» будет запущено в июле 2022 года.

Пресс-центр АО «ПЕНТА-АРМ», август 2021 года