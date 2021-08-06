ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ - ВТОРАЯ ПОПЫТКА.

Командой SBS Consulting был проведен комплексный анализ российского рынка НГО:

• Составлен перечень проектов российских нефтегазовых компаний, реализованных в 2015–2020 гг. и предстоящих к реализации до 2030 г., с указанием инвестиций, текущего статуса и участников (лицензиаров, ЕРС-подрядчиков, поставщиков оборудования)

• Рассчитан спрос на НГО до 2030 г. в разбивке по номенклатурным группам (статическое и динамическое оборудование, КИП, АСУ ТП и материалы)

• Проанализирована процедура аккредитации поставщиков с детальным описанием основных этапов и выявлены основные критерии и барьеры квалификации российских машиностроителей зарубежными лицензиарами и EPC-подрядчиками

• Проведено анкетирование широкого перечня российских производителей НГО с целью определения барьеров квалификации

• Проведен опрос лидеров российского рынка НГО для выявления их текущих компетенций и определения потенциала импортозамещения

• Выявлены факторы, способствующие увеличению доли российского оборудования в нефтегазовых проектах .

Командой SBS Consulting инвентаризировано более 50 проектов российских нефтегазовых компаний по переработке нефти и газа до 2030 г., общая сумма инвестиций по которым составит 4,5 трлн руб., определен перечень ключевых российских и иностранных лицензиаров и EPC-подрядчиков, рассчитана текущая доля российского НГО в нефтегазовых проектах переработки и определен потенциал ее роста, выявлены основные барьеры квалификации машиностроителей. Итогом работы стала разработка предложений по созданию Института стандартизации и финансовых мер поддержки, способствующих росту рыночной доли отечественных производителей НГО на российском рынке.