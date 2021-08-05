НОВИНКА ЛЗТА МАРШАЛ

По заказу постоянных клиентов заводом ЛЗТА «Маршал» были выпущены укороченные шаровые краны 11с67п СУФ с площадкой под привод (номинальный диаметр DN 100, номинальное давление PN 16). Данные шаровые краны изготовлены из хладостойкой стали 09Г2С, что позволяет их использование даже при экстремально низких температурах до -60°C! За счет минимально возможной строительной длины подходят для установки в ограниченном пространстве. Краны СУФ универсальны: подходят и для жидких, и для газообразных рабочих сред. Разборная стяжная конструкция корпуса позволяет полностью разобрать кран для очистки, замены уплотнений или восстановления работоспособности с помощью специального ремкомплекта. Гарантируют отличную работоспособность в течении не менее 30 лет!

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