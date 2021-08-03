АНОНС. В августовском номере ТПА читайте о новом поколении цельносварных шаровых кранов Klinger Monoball® KHO от ООО «ИЛЬМА»

В 2021 году австрийский производитель трубопроводной арматуры – компания KLINGER Fluid Control выпускает обновленную версию цельносварного шарового крана Klinger Monoball® KHO. Это новое поколение трубопроводной арматуры, которая объединила в себе преимущества двух традиционных линеек цельносварных шаровых кранов Klinger Monoball® KHM и Klinger Monolith® KHO. В обновленной версии кранов после проведения расчётов методом конечных элементов была оптимизирована толщина стенок корпуса, а также применены передовые технологии сварки, что позволило сделать эту трубопроводную арматуру более лёгкой и при этом ещё более прочной и надёжной.

Эта трубопроводная арматура – идеальное решение для систем центрального теплоснабжения, именно в этой сфере шаровые краны Klinger зарекомендовали себя как экономически эффективное решение, так как при их использовании достигается минимизация потерь давления в потоке, поэтому нет необходимости использовать дополнительные насосные агрегаты для нагнетания и поддержания давления в системах. Снижение потерь давления и минимизация турбулентности потока достигается за счёт применения шара с цилиндрическим отверстием в полнопроходном исполнении.

Краны, предназначенные для установки на подземных сетях, предварительно изолируются и поставляются готовыми к установке. Надёжная уплотнительная система, нечувствительность к загрязнённым рабочим средам, наличие исполнений с удлиненным штоком для установки на нужной глубине, указатель положения шара и различные варианты исполнений под требования заказчиков – вот неполный список характеристик, благодаря которым цельносварные шаровые краны Klinger во всём мире заслужили репутацию надёжной и безотказной трубопроводной арматуры.

Информация предоставлена ООО «ИЛЬМА» - единственным официальным дистрибьютором продукции Klinger Fluid Control на территории РФ и других стран Таможенного союза. Остерегайтесь подделок.

Письмо в редакцию ТПА, 3 августа