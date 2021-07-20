ТЕМПЕР-2020. ГОД ПРОЕКТОВ И БОЛЕЕ ПОЛМИЛЛИОНА ШАРОВЫХ КРАНОВ

Не простой во всех отношениях 2020 год для завода TEMPER стал годом проектов и открытий. В пандемийный год мы не останавливали производство и смогли нарастить выпуск, освоить новую номенклатуру и повысить производительность. Завод по выпуску стальных шаровых кранов марки TEMPER уже шесть лет поддерживает стабильно высокое качество выпускаемой продукции и наращивает объема производства. За 2020 год было выпущено 532 тыс. кранов, что на 53% больше объема выпуска 2019 года. Мы вывели в серию и запатентовали оригинальную конструкцию шарового крана с ремонтопригодной горловиной - М-серия. Краны серии М сразу нашли спрос у крупнейших потребителей шаровой арматуры в России.

География поставок шаровых кранов TEMPER расширяется ежегодно, и этот не стал исключением. Продукция все также поставляется по всей территории России, а количество экспортных направлений составляет 17 стран - включая страны ЕАЭС, СНГ, дальнее зарубежье. Вся продукция выпускается на одной и той же линии, и это означает, что на российский и экспортный рынки мы поставляем продукцию одного уровня качества, в чем-то даже превосходящего продукцию именитых импортных брендов. В 2020 году предприятие прошло добровольную сертификацию «РТ Сертификация» как на соответствие действующим ГОСТам, так и стандарта СТО НП «РТ» «Краны шаровые цельносварные тепловых сетей. Технические условия», направленного на обеспечение повышенного срока службы тепловых сетей», подтвердило соответствие системы менеджмента качества стандартам ГОСТ Р ИСО 9001:2015, вошло в реестр добросовестных экспортеров системы Made In Russia. Продукция входит в перечень отечественной продукции по Постановлению Минпромторга №719. Увеличение объемов и новая продукция требуют от завода постоянно модернизировать производственную инфраструктуру и внедрять новые технологии. За этот год мы существенно повысили фондообеспеченность предприятия за счет новых станков с ЧПУ, сварочных установок с обучением сварщиков по НАКС, ввели в постоянную эксплуатацию вторую производственную линию. А численность сотрудников предприятия к концу 2020 года составила более 200 человек, на сегодняшний день - больше 230.

Несмотря на все сложности 2020 и 2021 года, резкий скачок цен на все сырье и материалы в декабре 2020 - январе 2021 гг., мы продолжаем планирование роста - объемов выпуска, номенклатуры, географии поставок. Мы благодарны всем нашим дилерам и партнерам в России, СНГ и странах дальнего зарубежья, сотрудникам завода TEMPER, которые уже много лет работают в условиях постоянного увеличения выпуска и нагрузки, и рассчитываем, что 2021 год станет новой качественной вехой в развитии предприятия и отечественного арматуростроения!

Сайт ТЕМПЕР, 14 июля, https://temper.ru/news/god-proektov