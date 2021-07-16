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НОВИНКА АО «ТУЛАЭЛЕКТРОПРИВОД»: малогабаритные неполноповоротные электроприводы для взрывоопасных сред

16 июля, 2021 5

Началась отгрузка партии неполноповоротных взрывозащищенных электроприводов серии ЭПН (ТУ 3791-007-70780838-2009), конструктивной схемы 0: Габариты электроприводов серии ЭПН: конструктивная схема 0 (диапазон крутящих моментов 8…80 Нм), конструктивная схема 3 (диапазон крутящих моментов 240…600 Нм)

Основные функции ЭПНВ-0

· отключение по конечным положениям

· отключение по заданному значению момента

· путевой токовый сигнал обратной связи в диапазоне 4-20 мА

· выдача сигналов «сухой контакт» при достижении заданных конечных положений «Открыто» и «Закрыто»

· выдача сигналов «сухой контакт» при достижении заданных значений крутящего момента

· механический индикатор положения

· ручное управление с помощью маховика ручного дублёра

· возможность настройки угла поворота выходного вала в диапазоне от 82° до 98°

· обогрев внутреннего объема корпусной части привода для предотвращения конденсации влаги и обледенения

Сайт АО Тулаэлектропривод, 14 июля


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