НОВИНКА АО «ТУЛАЭЛЕКТРОПРИВОД»: малогабаритные неполноповоротные электроприводы для взрывоопасных сред

Началась отгрузка партии неполноповоротных взрывозащищенных электроприводов серии ЭПН (ТУ 3791-007-70780838-2009), конструктивной схемы 0: Габариты электроприводов серии ЭПН: конструктивная схема 0 (диапазон крутящих моментов 8…80 Нм), конструктивная схема 3 (диапазон крутящих моментов 240…600 Нм)
Основные функции ЭПНВ-0
· отключение по конечным положениям
· отключение по заданному значению момента
· путевой токовый сигнал обратной связи в диапазоне 4-20 мА
· выдача сигналов «сухой контакт» при достижении заданных конечных положений «Открыто» и «Закрыто»
· выдача сигналов «сухой контакт» при достижении заданных значений крутящего момента
· механический индикатор положения
· ручное управление с помощью маховика ручного дублёра
· возможность настройки угла поворота выходного вала в диапазоне от 82° до 98°
· обогрев внутреннего объема корпусной части привода для предотвращения конденсации влаги и обледенения
Сайт АО Тулаэлектропривод, 14 июля