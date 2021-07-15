ТОП - фонтанная арматура для агрессивных сред.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров подписал приказ №2362 "Об утверждении Плана мероприятий по импортозамещению в отрасли нефтегазового машиностроения Российской Федерации на период до 2024 года".

В целях организации в Минпромторге России работы по формированию отраслевых планов мероприятий по импортозамещению в гражданских отраслях промышленности Российской Федерации п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по импортозамещению в отрасли нефтегазового машиностроения Российской Федерации на период до 2024 года (далее – План импортозамещения).

4. Департаменту цифровых технологий (В.С. Дождев) опубликовать План импортозамещения на официальном сайте Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В приложении указана продукция, которую необходимо импортозаместить. В частности, в разделе "Технологии, техника и сервис эксплуатации скважин, увеличение нефтеотдачи" указано Оборудование для проведения гидравлического разрыва пласта (флоты ГРП), Гелеобразователи (реагенты) для буровых растворов и жидкостей для гидравлического разрыва пласта, Фонтанная арматура, в том числе для агрессивных сред, Электроцентробежные насосы для нефтедобычи, Станция управления с частотным регулированием асинхронного и вентильного двигателя электроцентробежных установок, Превенторы плашечные, Установка колтюбинговая подземного и капитального ремонта скважин, Трубы гибкие полимерные, верхний привод, пакеры и другое оборудование.

Импортозамещение планируется и по разделам: Техника и технологии бурения наклонно-направленных, горизонтальных и многозабойных скважин, Программные средства для процессов геологоразведки, бурения, добычи, транспортировки и переработки углеводородного сырья, Технологии сжижения природного газа (СПГ), Технологии переработки углеводородного сырья, Технологии производства катализаторов и присадок для нефтеперерабатывающих производств и нефтехимии, Технологии и оборудование, используемое для реализации шельфовых проектов, Технологии и оборудование для транспортировки нефти и газа, Технологии и оборудование для геологоразведки, Технологии и оборудование для получения газов, Технологии и оборудование для пожаротушения морских нефтегазовых сооружений, Средства производства, используемые в рамках процессов изготовления продукции нефтегазового машиностроения.

Источник: https://www.tek-all.ru/news/id7867/, 15 июля