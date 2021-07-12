СОЮЗЫ И АССОЦИАЦИИ И

Эта онлайн-встреча запланирована на 28 июля. Цель встречи - познакомиться ближе для сближения позиций трейдеров и производителей. Виктор Геннадьевич со своей стороны расскажет о работе ассоциации «Промметиз» и о намеченных планах. Участники крепёжного клуба поделятся своими предложениями по развитию взаимодействия заводов и торговых компаний. С июля 2009 года до мая 2019 года В. Г. Камелин был генеральным директором АО «Белорецкий металлургический комбинат» (входит в группу «Мечел»). В 1988-2009 годы был директором, генеральным директором, управляющим директором ЗАО «Вяртсильский метизный завод».

14 июля перед участниками крепёжного клуба он-лайн выступит Главный аналитик Управления макроэкономического анализа ПАО «Совкомбанк» Кирилл Кононов. Он расскажет о текущих макроэкономических тенденциях и влиянии их на рынок метизов в срочной и среднесрочной перспективе. Крепёжный клуб (клуб поставщиков крепежа) приглашает в свои ряды руководителей, собственников и ведущих специалистов, работающих на рынке крепежа. Обмен информацией и установление новых личных контактов особенно актуальны в нынешнее «короновирусное» время.

Сайт журнала КРЕПЕЖ..., 9 июля