КОВИД-19. ТРЕТЬЯ ВОЛНА?

Руководство компании считает своим безусловным приоритетом обеспечение безопасных условий труда и здоровья сотрудников. И с самого начала эпидемии в прошлом году на предприятии были предприняты все необходимые меры защиты, осуществлялся строгий контроль исполнения всех санитарно-гигиенических предписаний для обеспечения безопасности работников. Это позволило даже в самый тяжелый период не останавливать работу заводов и служб доставки, ведь Группа ПОЛИПЛАСТИК как системообразующее предприятие, непременно должно было производить и поставлять остро необходимую стране трубную продукцию, в том числе для стратегически значимого строительства инфекционных центров.

Сегодня же наиболее эффективной формой противодействия распространению коронавируса безусловно является вакцинация. Ввиду этого Генеральный директор Мирон Гориловский обратился к коллективу компании из-за обострения ситуации с COVID-19. В своем обращении он отметил, что «без прививки каждый из нас попадает под угрозу заражения, а заболевшие коронавирусом даже в легкой форме несут риск инфицирования тех, кто рядом с нами на работе и дома, и это может оказаться для них смертельно опасным». Учитывая эти очень серьезные риски, глава компании попросил сотрудников проявить ответственность как за собственное здоровье, так и за здоровье коллег, друзей и близких. Изданы приказы генерального директора Группы ПОЛИПЛАСТИК, касающиеся проведения вакцинации работников, действие которых распространяется на все производственные подразделения и торговые представительства компании.

В рамках кампании по предупреждению заражения COVID-19 определены сроки и последовательные шаги для обеспечения максимальной защиты сотрудников от инфицирования и предотвращения тяжелых последствий этого заболевания.

Продолжается и усиливается масштабная просветительская работа о мерах профилактики и о наиболее эффективных способах защиты от коронавируса путем вакцинирования, которое доступно абсолютно каждому гражданину нашей страны. В центральном офисе подготовлена партия информационных материалов для проведения агитационно-просветительской работы. Материалы уже направлены во все регионы.

Учитывая ухудшающееся положение в связи с ростом заражений SARS-CoV-2 и угрозы третьей волны коронавируса, по всей стране резко активизировалась вакцинация населения и началась ревакцинация для тех, кто получил прививку и переболел более 6 месяцев назад. На фоне роста желающих привиться чрезвычайно возросла нагрузка на поликлиники и прививочные пункты. Не все желающие могут оперативно вакцинироваться и получить единственно надежную защиту от коронавируса.

Особенно тревожная на сегодняшний день обстановка складывается в Москве и Московской области. Поэтому руководство Группы ПОЛИПЛАСТИК приняло решение о проведении бесплатной вакцинации от коронавируса для работников центрального офиса и «Завода АНД Газтрубпласт» непосредственно в московском офисе компании. 14 июля желающие смогут привиться самой популярной в России и отлично зарекомендовавшей себя вакциной Спутник-V, причем не только сами, но и взять с собой членов своей семьи. Все региональные подразделения и представительства Группы ПОЛИПЛАСТИК активно включились в кампанию и также усилили меры по предупреждению заражения коронавирусной инфекцией.

Источник: Пресс-служба Группы ПОЛИПЛАСТИК, 8 июля