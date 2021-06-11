ЛИДЕРЫ ТПА: КОНАР. Валерий Бондаренко получил государственную награду

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил государственные награды южноуральцам. Указ Президента Российской Федерации о награждении генерального директора АО «КОНАР» Валерия Бондаренко медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени подписан президентом РФ Владимиром Путиным 6 апреля 2021 года. Сегодня, 10 июня, в резиденции губернатора Челябинской области состоялась торжественная церемония вручения. Валерий Бондаренко удостоен государственной награды за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
Сайт ПГ КОНАР, 10 июня