Фирма "Единый Технический Центр" привлечено к ответственности за заведомо ложное заключения экспертизы промышленной безопасности тепловых сетей СПб

Отделом по надзору за оборудованием, работающим под давлением Северо-Западного управления Ростехнадзора, за нарушения обязательных требований в области промышленной безопасности к административной ответственности, предусмотренной ч. 4 ст. 9.1 КоАП РФ, привлечена экспертная организация ООО «Единый Технический Центр», проводившая экспертизу промышленной безопасности на трубопроводах тепловых сетей. Нарушения классифицируются как дача заведомо ложного заключения экспертизы промышленной безопасности. Заключение экспертизы, выданное АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», содержит выводы о соответствии требованиям промышленной безопасности и возможности дальнейшей эксплуатации на установленных (паспортных) параметрах. Несмотря на положительное заключение экспертизы, 5 мая 2021 года произошёл инцидент на трубопроводах тепловых сетей, которые эксплуатирует АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Информация о наличии заведомо ложного заключения экспертизы промышленной безопасности, подготовленного ООО «Единый Технический Центр», будет направлена в правоохранительные органы.

Ростехнадзор, 9 июня

