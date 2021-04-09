Указом Президента Российской Федерации генеральный директор АО «КОНАР» В.В.Бондаренко награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Соответствующий документ утвержден президентом РФ Владимиром Путиным 6 апреля 2021 года и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ. В указе отмечается, что генеральный директор АО «КОНАР» Валерий Вячеславович Бондаренко удостоен государственной награды за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» награждаются граждане за особые заслуги в различных отраслях промышленности, строительстве, науке, образовании и в других областях трудовой деятельности. Ранее Валерий Бондаренко удостоен высшего ордена Италии «За заслуги перед Итальянской Республикой» степени «кавалер» — за весомый вклад в укрепление экономических связей между двумя странами (2018 г.). Является Почетным гражданином Челябинска (2019 г.) и Почетным гражданином Челябинской области (2017 г.), Почетным машиностроителем РФ (2016 г.), награжден премией Правительства РФ в области науки и техники (2014 г.). Валерий Бондаренко возглавляет российскую Промышленную группу КОНАР, объединяющую около 20 предприятий. Флагманской компанией группы является АО «КОНАР», основанное в 1991 году. В этом году компания отметит 30-летний юбилей.

С участием АО «КОНАР» создан ряд совместных предприятий с российскими и зарубежными партнерами. Основные направления – литейно-кузнечный дивизион, механический дивизион, дивизион металлоконструкций, инжиниринг.

Базовой производственной площадкой Промышленной группы КОНАР является Индустриальный парк «Станкомаш» в городе Челябинске. Здесь действует 11 новых предприятий-резидентов, создано более 5 тысяч рабочих мест. Производственные площадки также расположены в Челябинской и Волгоградской областях, официальные представительства — в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Перми.

Сайт ПГ КОНАР, 8 апреля