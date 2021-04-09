Дневник главного редактора
Задайте вопрос ДМИТРИЮ Граку

Указом Президента Российской Федерации генеральный директор АО «КОНАР» В.В.Бондаренко награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

09 апреля, 2021 11

Соответствующий документ утвержден президентом РФ Владимиром Путиным 6 апреля 2021 года и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ. В указе отмечается, что генеральный директор АО «КОНАР» Валерий Вячеславович Бондаренко удостоен государственной награды за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» награждаются граждане за особые заслуги в различных отраслях промышленности, строительстве, науке, образовании и в других областях трудовой деятельности. Ранее Валерий Бондаренко удостоен высшего ордена Италии «За заслуги перед Итальянской Республикой» степени «кавалер» — за весомый вклад в укрепление экономических связей между двумя странами (2018 г.). Является Почетным гражданином Челябинска (2019 г.) и Почетным гражданином Челябинской области (2017 г.), Почетным машиностроителем РФ (2016 г.), награжден премией Правительства РФ в области науки и техники (2014 г.). Валерий Бондаренко возглавляет российскую Промышленную группу КОНАР, объединяющую около 20 предприятий. Флагманской компанией группы является АО «КОНАР», основанное в 1991 году. В этом году компания отметит 30-летний юбилей.

С участием АО «КОНАР» создан ряд совместных предприятий с российскими и зарубежными партнерами. Основные направления – литейно-кузнечный дивизион, механический дивизион, дивизион металлоконструкций, инжиниринг.

Базовой производственной площадкой Промышленной группы КОНАР является Индустриальный парк «Станкомаш» в городе Челябинске. Здесь действует 11 новых предприятий-резидентов, создано более 5 тысяч рабочих мест. Производственные площадки также расположены в Челябинской и Волгоградской областях, официальные представительства — в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Перми.

Сайт ПГ КОНАР, 8 апреля


← Вернуться