САРАТОВСКАЯ ГРУППА ЭМК в начале первого квартала 2021 года отгрузила партию специальной запорно-регулирующей арматуры для Транснефти.

Объектом отгрузки стали клапаны запорно-регулирующие осесимметричные номинальными диаметрами от 250 мм до 350 мм, изготовленные с соблюдением всех требований ОТТ-75.180.00-КТН-179-16 ПАО «Транснефть». Материальное исполнение клапанов специально выполнялось из хладостойкой стали, так как арматура будет эксплуатироваться в районах крайнего севера. Агрегатированы клапаны электроприводами, которые в свою очередь имеют функцию обогрева и обеспечивают стабильную работу при высоких отрицательных температурах. Конечным заказчиком изготовленной продукция является АО «Транснефть - западная Сибирь», клапаны будут использоваться для регулирования потока нефти на одной из технологических линий. Более подробно с работой осесимметричного запорно-регулирующего клапана можно ознакомиться на нашем YouTube канале, по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=eMKH4fvHVzQ.

САЙТ ЭМК, 5 АПР