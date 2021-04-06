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ТОП-ТЕМЫ АПРЕЛЬСКОГО НОМЕРА ЖУРНАЛА ТПА №2 (113), 2021

06 апреля, 2021 7

КОЛОНКА РЕДАКТОРА. ПАНИЧЕСКАЯ АТАКА: ЦЕНЫ, КОНТЕЙНЕРЫ, СЛИЯНИЯ-ПОГЛОЩЕНИЯ

 

 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА ЗАВОДА «ТЕРМОБРЕСТ»

 

 

ПОЛЬСКИЙ ЗАВОД ZETKAMA: ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ – РАЗВИТИЯ

 

 

МК «СПЛАВ»: ОБЩЕПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА – В ФОКУСЕ «СПЛАВ-ПРИВОДА»

 

 

АРМАТУРА ИЗ КИТАЯ. ПОСЛЕДСТВИЯ ПАНДЕМИИ

 

 

15 ЛЕТ КОМПАНИИ ОНИКС. ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

 

 

УСКОРЕННЫЕ ЛАБО­РАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

УЗЛОВ ТРЕНИЯ

 

 

ИЛЬМА: ОБУЧЕНИЕ НА СЕМИНАРАХ В «ШКОЛЕ ГЕРМЕТИЗАЦИИ» В 2021 ГОДУ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ

 

 

ВЫЗОВЫ-2021 РЫНКУ ТПА. ЧТО ДЕЛАТЬ И КАК ОТВЕТИТЬ НА НИХ В ПРЕДДВЕРИИ АРМАТУРНОГО СЕЗОНА?

 

 

SAMSON: ДИАГНОСТИКА КЛАПАНА: СТАТУС-КВО И СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ

 

 

ТПА: ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. ЧАСТЬ 10

 

 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПНЕВМОПРИВОДНОЙ ПОВОРОТНОЙ АРМАТУРЫ НА

ПЫЛЕУГОЛЬНЫХ БЛОКАХ ТЭС

 

 

ГИДРОСИСТЕМА 4.4 – НОВАЯ ВЕРСИЯ ВРЕМЕН COVID-19

 

 

ТРУБОПРОВОДНАЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА. УЧЕБНО-СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ

 

 

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ УПЛОТНЕНИЙ АРМАТУРЫ

 

 

ВИРТУАЛИЗАЦИЯ РЕАЛЬНОСТИ И БУДУЩЕЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ МАРКЕТИНГА

 

 

ТПА: СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ЧАСТЬ 2

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ГАЗОВОГО ОТОПЛЕНИЯ. ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

 

 

КАКИЕ УРОВНИ ТЕХНИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ СУЩЕСТВУЮТ В КИТАЕ?

 

 

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОТОКА ЗАКАЗОВ КОМПАНИИ ПО ПРОДАЖЕ САНТЕХНИЧЕСКОЙ АРМАТУРЫ

 

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПРОТОЧНОЙ ЧАСТЬЮ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ. ЕСТЬ ЛИ НОВЫЕ ИДЕИ В АРМАТУРО­

СТРОЕНИИ?

 

 

ТПА: БЕЗОПАСНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ

 

 

ДОЛГОСРОЧНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ПЛАСТМАССАХ ДЛЯ МАШИНО­СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА

 

 

О ВРЕМЕНИ СРАБАТЫВАНИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ. ПЕРЕПИСКА С АВТОРОМ СТАТЬИ «ТРУБОПРОВОДНАЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА» В. П. ЭЙСМОНТОМ

 

 

МЦ ТПА, 6 АПРЕЛЯ 202


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