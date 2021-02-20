Арматурный завод ТЕРМОБРЕСТ приступил к выпуску газовых фильтров номинальным диаметром 15, 20, 25 мм с индикатором загрязненности фильтроэлемента.

Ранее газовые фильтры со встроенным ИЗФ производились в диапазоне от 32 до 300мм. Теперь все газовые фильтры от 15 до 300 мм, производимые заводом ТЕРМОБРЕСТ, могут быть изготовлены с индикатором загрязненности фильтроэлемента.

Индикаторы загрязненности устанавливаются на газовые фильтры для обеспечения контроля степени загрязненности фильтроэлемента. Газовые фильтры марки ТЕРМОБРЕСТ могут оснащаться различными ИЗФ:

· механического типа;

· стрелочного типа;

· электронного типа с питанием от сети 24 вольта и токовым сигналом обратной связи;

· электронного типа с питанием от батареи.

Арматурный завод ТЕРМОБРЕСТ производит газовые фильтры серии ФН со следующими характеристиками:

· Материал корпуса:

алюминиевые сплавы (Dn 15-200);

сталь (Dn 15-300);

чугун (Dn 150, 200);

· Минимальный размер улавливаемых частиц (степень фильтрации): 50 мкм (по умолчанию). По заказу возможно изготовление фильтров с иной степенью фильтрации (2 мкм, 5 мкм, 10 мкм, 20 мкм, 80 мкм, 200 мкм, для сетчатых фильтроэлементов – 800 мкм);

· Температура рабочей среды:

-40...+90 °С – для фильтров с полимерным фильтрующим элементом;

-60...+120 °С - для фильтров с сетчатым фильтрующим элементом;

· Монтажное положение: на горизонтальных или вертикальных трубопроводах;

· Рабочее давление: 0÷16 бар.

Пример обозначения муфтового газового фильтра с присоединительным диаметром 20 мм, максимальное рабочее давление – 0,6 МПа, материал корпуса – алюминий, климатическое исполнение У3.1:тФН3/4-6.2, У3.1.

Сайт ТЕРМОБРЕСТ, 19 февраля