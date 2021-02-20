Арматурный завод ТЕРМОБРЕСТ приступил к выпуску газовых фильтров номинальным диаметром 15, 20, 25 мм с индикатором загрязненности фильтроэлемента.

Ранее газовые фильтры со встроенным ИЗФ производились в диапазоне от 32 до 300мм. Теперь все газовые фильтры от 15 до 300 мм, производимые заводом ТЕРМОБРЕСТ, могут быть изготовлены с индикатором загрязненности фильтроэлемента.
Индикаторы загрязненности устанавливаются на газовые фильтры для обеспечения контроля степени загрязненности фильтроэлемента. Газовые фильтры марки ТЕРМОБРЕСТ могут оснащаться различными ИЗФ:
· механического типа;
· стрелочного типа;
· электронного типа с питанием от сети 24 вольта и токовым сигналом обратной связи;
· электронного типа с питанием от батареи.
Арматурный завод ТЕРМОБРЕСТ производит газовые фильтры серии ФН со следующими характеристиками:
· Материал корпуса:
алюминиевые сплавы (Dn 15-200);
сталь (Dn 15-300);
чугун (Dn 150, 200);
· Минимальный размер улавливаемых частиц (степень фильтрации): 50 мкм (по умолчанию). По заказу возможно изготовление фильтров с иной степенью фильтрации (2 мкм, 5 мкм, 10 мкм, 20 мкм, 80 мкм, 200 мкм, для сетчатых фильтроэлементов – 800 мкм);
· Температура рабочей среды:
-40...+90 °С – для фильтров с полимерным фильтрующим элементом;
-60...+120 °С - для фильтров с сетчатым фильтрующим элементом;
· Монтажное положение: на горизонтальных или вертикальных трубопроводах;
· Рабочее давление: 0÷16 бар.
Пример обозначения муфтового газового фильтра с присоединительным диаметром 20 мм, максимальное рабочее давление – 0,6 МПа, материал корпуса – алюминий, климатическое исполнение У3.1:тФН3/4-6.2, У3.1.
Сайт ТЕРМОБРЕСТ, 19 февраля