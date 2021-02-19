НОВЫЙ ЖУРНАЛ.

Для ИЛЬМЫ ключевым событием прошлого года стало заключение дистрибьюторского договора с австрийским производителем трубопроводной арматуры и стёкол для указателей уровня – компанией Klinger Fluid Control. ИЛЬМА активно сотрудничает с предприятиями международной промышленной группы KLINGER с 2008 года, поставляя на рынки стран Таможенного союза листовые материалы Klinger®, уплотнения Kempchen®, компенсаторы и металлорукава Politeknik®, а также другие товары промышленного назначения.

В связи с тем, что тема трубопроводной арматуры стала одной из значимых в информационной политике ИЛЬМЫ, редакционным советом журнала было принято решение о внесении изменений в название издания. При этом, уплотнительная техника останется ключевым направлением, в котором научно-производственная компания «ИЛЬМА» продолжит свою работу.

В первом выпуске журнала «Уплотнительная техника. Трубопроводная арматура. Инновации» представлена информация о ключевой продукции компании Klinger Fluid Control – шаровых кранах, поршневых клапанах, а также легендарных смотровых и рефлексионных стёклах Klinger®. Тема уплотнительной техники раскрывается в статье, посвящённой важности контроля усилия затяжки при сборке неподвижных разъёмных соединений.

Мы надеемся на то, что информация, опубликованная в нашем журнале, будет для Вас актуальной и полезной. Со своей стороны мы готовы оказать экспертную поддержку в области уплотнительной техники и трубопроводной арматуры для обеспечения промышленной безопасности на ответственных производствах.

Полную версию журнала можете получить, отправив запрос на электронную почту pr@ilma-sealing.com

Письмо в МЦ ТПА, 19 февраля