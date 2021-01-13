Компания GEMÜ выводит на рынок новый регулирующий клапан GEMÜ R563 eSyStep с электроприводом и расширяет линейку инновационных регулирующих клапанов

Регулирующий клапан GEMÜ R563 eSyStep используется преимущественно для регулирования небольших объемов рабочих сред. Со значениями пропускной способности Kv в диапазоне от 63 до 3300 л/ч он оптимальным образом подходит для решения широкого спектра задач по регулированию на стороне заказчика. Благодаря использованию специально выбранных пластиков и эластомеров в зоне контакта с рабочей средой этот клапан подходит для универсального применения в самых разных рабочих средах, например в системе подачи воды для точного смешивания кислоты и щелочи в ионообменниках.

Благодаря значениям пропускной способности Kv в диапазоне от 63 до 2500 л/ч регулирующий клапан GEMÜ 566 с одной равнопроцентной и одной линейной характеристической кривой, соответственно, может также использоваться для регулирования очень небольших объемов. Зона контакта с рабочей средой и компоненты привода отделены друг от друга разделительной мембраной. Эта мембрана предлагается в исполнениях из материалов EPDM или FPM. В дополнение к уже существующим вариантам с пневматическим и ручным управлением уже скоро будет также доступна версия с электромоторным приводом GEMÜ eSyStep.

Сайт GEMÜ, декабрь 2020