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В ноябре Миргородским арматурным заводом были изготовлены для Авдеевского коксохимического завода два отсечных клапана 22с943п DN250 - с электрическим приводом и электромагнитной защелкой.

12 января, 2021 17

Клапаны отсечные с ЭИМ МЗ 96315 /22с943п, 22с943р, 22нж943п, 22нж943р, 22лс943п, 22лс943р/ предназначены для быстрого перекрытия потока среды на трубопроводах и оборудовании предприятий различных отраслей промышленности.

Присоединение к трубопроводу - фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815, ГОСТ 33259-2015

Направление подачи рабочей среды - на золотник.

Установочное положение - рекомендуемое – вертикальное, приводом вверх; при других положениях клапана рекомендуется предусмотреть дополнительные крепления привода

Тип управления - электропривод

Температура рабочей среды - от минус 40 до плюс 150°С.

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