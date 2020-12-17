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В Челябинске КОНАР запустил новый завод СКТ за 1,5 года

17 декабря, 2020 12

Руководитель Промышленной группы КОНАР Валерий Бондаренко продемонстрировал производственные возможности нового предприятия губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. ООО «Современные кузнечные технологии» — это очередной проект Промышленной группы КОНАР, которая вступила в год своего 30-летия. Завод по перековке литых слитков создан на территории индустриального парка «Станкомаш» в Челябинске и вошел в литейно-кузнечный дивизион, совместно с ООО «БВК» (г. Челябинск) и ООО «Кузница» (Волгоградская область). Таким образом, три предприятия группы КОНАР будут находиться в единой производственной цепочке по изготовлению заготовки для дальнейшего передела.

«Запуск завода «СКТ» — безусловно, событие федерального масштаба. В течение декабря мы завершаем пусконаладочные работы и приступаем к выпуску продукции в первом квартале 2021 года. Заказы уже поступают. На автоматизированном ковочном комплексе VECCHIATO усилием 35 тонно-сил мы можем производить поковки массой до 22 тонн и длиной до 12 метров», — рассказал Данила Пыхов, руководитель литейно-кузнечного дивизиона Промышленной группы КОНАР.

Поставщиком ковочного оборудования на ООО «СКТ» выступила итальянская компания Vecchiato Officine Meccaniche S.r.L., договор с которой был подписан в Екатеринбурге на «ИННОПРОМЕ 2019» в присутствии губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

«Это импортозамещение, что называется, в действии. Я очень рад, что наши челябинские производители внедряют у себя такие технологии, «Станкомаш» по этой части вообще у нас один из лидеров. Это современное оборудование, производство с высокопроизводительными местами. здесь работает 200 человек с высокой зарплатой, — отметил Алексей Текслер, губернатор Челябинской области.

«Сотрудничество с компанией КОНАР началось в 2017 году, когда мы изготовили несколько прессов для завода «РЭД». С того момента мы поддерживали дружеские отношения и задумали этот проект. Одна из главных характеристик оборудования для «СКТ» — современность. Есть много особенностей, которые позволяют ускорить получение результата и увеличить производительность. Пандемия, конечно, повлияла на нашу деятельность, но благодаря совместным усилиям нам удалось не выйти за рамки графика проекта. Мы изготовили оборудование, а КОНАР проделал большую работу по строительству здания и подготовке производства. Я бы хотел отметить специалистов, с которыми я тут познакомился — все они профессионалы высокого уровня», — поделился впечатлениями Даниеле Веккьято, директор компании VECCHIATO.

Поковки ООО «СКТ» с высокими характеристиками качества будут использоваться для деталей, работающих в агрессивных средах, под высоким давлением и температурой, под действием нагрузок в таких отраслях промышленности как нефтегазовая, судостроительная и энергетическая. На сегодня основной объем заготовки для этих отраслей импортируется из стран Евросоюза и Азии. Выпускаемая на «СКТ» продукция сократит импортозависимость, усилит позиции Российской Федерации в тяжелом машиностроении, укрепит энергобезопасность.

Технологический партнер ООО «СКТ» – итальянская компания Cividale S.p.A., партнер АО «КОНАР» по литейному заводу «БВК». На предприятии установлено современное оборудование. В его составе: ковочный комплекс VECCHIATO, включающий гидравлический пресс, рельсовый и мобильный манипуляторы; термический комплекс производства BOSIO.

Завод «СКТ» построен с соблюдением самых высоких экологических норм, в полном соответствии с экологическим соглашением Промышленной группы КОНАР и Правительства Челябинской области.

Сайт ПГ КОНАР, 16 декабря


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