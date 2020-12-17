В Челябинске КОНАР запустил новый завод СКТ за 1,5 года

Руководитель Промышленной группы КОНАР Валерий Бондаренко продемонстрировал производственные возможности нового предприятия губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. ООО «Современные кузнечные технологии» — это очередной проект Промышленной группы КОНАР, которая вступила в год своего 30-летия. Завод по перековке литых слитков создан на территории индустриального парка «Станкомаш» в Челябинске и вошел в литейно-кузнечный дивизион, совместно с ООО «БВК» (г. Челябинск) и ООО «Кузница» (Волгоградская область). Таким образом, три предприятия группы КОНАР будут находиться в единой производственной цепочке по изготовлению заготовки для дальнейшего передела.

«Запуск завода «СКТ» — безусловно, событие федерального масштаба. В течение декабря мы завершаем пусконаладочные работы и приступаем к выпуску продукции в первом квартале 2021 года. Заказы уже поступают. На автоматизированном ковочном комплексе VECCHIATO усилием 35 тонно-сил мы можем производить поковки массой до 22 тонн и длиной до 12 метров», — рассказал Данила Пыхов, руководитель литейно-кузнечного дивизиона Промышленной группы КОНАР.

Поставщиком ковочного оборудования на ООО «СКТ» выступила итальянская компания Vecchiato Officine Meccaniche S.r.L., договор с которой был подписан в Екатеринбурге на «ИННОПРОМЕ 2019» в присутствии губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

«Это импортозамещение, что называется, в действии. Я очень рад, что наши челябинские производители внедряют у себя такие технологии, «Станкомаш» по этой части вообще у нас один из лидеров. Это современное оборудование, производство с высокопроизводительными местами. здесь работает 200 человек с высокой зарплатой, — отметил Алексей Текслер, губернатор Челябинской области.

«Сотрудничество с компанией КОНАР началось в 2017 году, когда мы изготовили несколько прессов для завода «РЭД». С того момента мы поддерживали дружеские отношения и задумали этот проект. Одна из главных характеристик оборудования для «СКТ» — современность. Есть много особенностей, которые позволяют ускорить получение результата и увеличить производительность. Пандемия, конечно, повлияла на нашу деятельность, но благодаря совместным усилиям нам удалось не выйти за рамки графика проекта. Мы изготовили оборудование, а КОНАР проделал большую работу по строительству здания и подготовке производства. Я бы хотел отметить специалистов, с которыми я тут познакомился — все они профессионалы высокого уровня», — поделился впечатлениями Даниеле Веккьято, директор компании VECCHIATO.

Поковки ООО «СКТ» с высокими характеристиками качества будут использоваться для деталей, работающих в агрессивных средах, под высоким давлением и температурой, под действием нагрузок в таких отраслях промышленности как нефтегазовая, судостроительная и энергетическая. На сегодня основной объем заготовки для этих отраслей импортируется из стран Евросоюза и Азии. Выпускаемая на «СКТ» продукция сократит импортозависимость, усилит позиции Российской Федерации в тяжелом машиностроении, укрепит энергобезопасность.

Технологический партнер ООО «СКТ» – итальянская компания Cividale S.p.A., партнер АО «КОНАР» по литейному заводу «БВК». На предприятии установлено современное оборудование. В его составе: ковочный комплекс VECCHIATO, включающий гидравлический пресс, рельсовый и мобильный манипуляторы; термический комплекс производства BOSIO.

Завод «СКТ» построен с соблюдением самых высоких экологических норм, в полном соответствии с экологическим соглашением Промышленной группы КОНАР и Правительства Челябинской области.

Сайт ПГ КОНАР, 16 декабря