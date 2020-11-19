АНОНС НОВОГОДНЕГО НОМЕРА ТПА. ОБЗОР ИЗ КИТАЯ. Китайские ПТУ: как готовят рабочих для заводов машиностроительных отраслей Китая

В статье рассматривается система профессионального образования в Китае от начального до высшего профессионального образования. Целью статьи является попытка дать читателем журнала ТПА представление о системе профессионального образования в Китае и перспективах ее развития.

Сначала мы рассмотрим существующую систему профессионального образования в Китае, затем будет дан краткий обзор по количественным и качественным характеристикам существующей системы профессиональной подготовки кадров, затем мы рассмотрим некоторые вопросы связанные с развитием системы профессиональной подготовки и её перспективах. Большинство достижений современного Китая таких как: Китай является мировой фабрикой производящей широкий ассортимент продукции, за короткий исторический период в Китае сотни миллионов людей выведены из бедности, Китай становится лидером в области разработки создания новых продуктов и технологий- стало возможно в том числе благодаря существующей системе профессиональной подготовки рабочих кадров.

Амбициозные планы по реализации технологического лидерства, такие как сделано в Китае 2025, достижение целей превращения Китая к 2049 году в мирового лидера и один из центров мировой науки и технологий, также невозможны без современной и постоянно развивающейся системы образования. Важнейшие факторы воздействующие на экономику и жизнь Китая в целом характеризуются на современном этапе: растущей конкуренции со стороны других развивающих стран, ростом воздействия различных ресурсных ограничений, технологических ограничений со стороны стран Запада- требуют от экономики Китая роста производительности труда, а так же появление качественно нового уровня работников на всех уровнях производства. Китай как и другие страны принимающие участие в современной технологической гонке уделяет серьёзное внимание развитию системы профессионального образования, рост объёмов финансирования внедрение новых образовательных форм и стандартов активное содействие получению нового качественного профессионального образования является реальностью во всех странах , которые стремятся к технологическому лидерству.

Существующая сейчас в Китае система профессиональной подготовки прошла долгий путь в своем развитии начало было положено в середине 19 века, когда перед Китаем встал вопрос преодоления технической и технологической отсталости от Запада, система профессионального образования была призвана решить эту проблему, однако череда войн и социальных катаклизмов не дали возможности для развития системы профессионального образования в Китае в тот период времени. Стабильно современная системы профессионального образования в Китай стала развиваться с момента образования в 1949 году Китайской народной республики, за этот период была осуществлена кардинальная трансформация профессионального образования в Китае, появились десятки тысяч учебных заведений профессионального образования, сотни миллионов учащихся прошли через эту систему учебных заведений, образование стало доступным широким слоям населения.

К началу 80 годов 20 века в Китае была провозглашена политика реформ и открытости, которая потребовала от системы образования подготовки новых кадров, как на количественном так и на качественном уровнях, необходимых для реализации данной политики. В период 80 годов в Китае были проведены ряд реформ связанных со структурой профессионального образования, в результате этих реформ в Китае мы можем наблюдать существующую современную структуру профессионального образования. Так же работа произведенная в 80-90 годах по реформе профессионального образования нашла свое отражение в законе «О профессиональном образовании» принятом в 1996 году, данный закон является одним из основных законодательных актов в области профессионального образования, в том числе он определяет современное развитие совершенствование и функционирование профессионального образования.

Письмо в ТПА для нового номера журнала, 19 ноября (в сокращении)

http://www.gov.cn/zhengce/content/2019-02/13/content_5365341.html