НПО «СПЛАВ» им. А.Н. Ганичева (Госкорпорации Ростех и АО «НПК «Техмаш») представил композитную трубопроводную арматуру для химической и нефтехимической промышленности, теплоснабжения и тепловых сетей

Шаровые краны и дисковые затворы изготовлены из полимерных композиционных материалов на основе реакто- и термопластов. Они способны выдержать температуру и давление эксплуатации до 210°C и до 40 атм соответственно.

«В этом году СПЛАВ запустил серийное производство термостойких и химически стойких композиционных компонентов. Продукция отвечает современным требованиям промышленности, предъявляемым к коррозионностойкости. Партнером в реализации данного проекта является МГУ имени М.В. Ломоносова», - отметил генеральный директор НПО «СПЛАВ» Александр Смирнов.

Арматура из полимерных материалов является альтернативой футерованной и арматуре из нержавеющих сталей. Продукция предназначена для эксплуатации при повышенных температурах и высоком давлении, в условиях воздействия интенсивного потока коррозионно-активных сред (вода, водяной пар, кислоты, органические вещества, абразивные частицы).

Сайт НПО Сплав, 27 октября