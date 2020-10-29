Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК») объявляет о начале реализации проекта строительства корпоративного университета в городском округе Выкса Нижегородской области

Образовательный центр расположится рядом с крупнейшим предприятием компании – Выксунским металлургическим заводом (АО «ВМЗ», входит в состав ОМК). В корпоративном университете все сотрудники ОМК смогут совершенствовать свои профессиональные навыки и развивать перспективные компетенции для создания новых технологий, инновационной продукции и реализации масштабных проектов развития компании. Для этого в проекте будущего образовательного центра предусмотрено 10 современных учебных лабораторий. В частности, по таким направлениям как автоматизация, мехатроника, оперирование промышленными линиями, информационные технологии и электропривод. Впервые в стране здесь появятся специализированные лаборатории по развитию инструментария бережливого производства и по промышленной безопасности (ОМК является лидером среди металлургических компаний мира в этой сфере: ее выксунский завод первым в металлургической отрасли награжден золотой медалью от компании «Тойота Инжиниринг» за развитие производственной системы, еще три завода ОМК имеют бронзовые медали «Тойоты»). Это позволит проводить всестороннюю подготовку как сотрудников компании, так и студентов. Корпоративный университет ОМК будет тесно сотрудничать с ведущими профильными российскими образовательными учреждениями для подготовки специалистов, востребованных на современном производстве. Кампус в Выксе будет занимать площадь более 20 тысяч квадратных метров и объединит несколько функциональных зон: учебную, административную, деловую и общественную. Ожидается, что одновременно здесь смогут получать необходимые на производствах компании профессиональные навыки до 460 человек. Этот масштабный проект, который также позитивно повлияет на развитие городского пространства Выксы, ОМК рассчитывает реализовать за пять-шесть лет.

СайтАО ОМК, 28 октября