ПРЕСС-РЕЛИЗ АО «НПФ «ЦКБА» на 16.10.2020.

14.10.2020 года впервые за много лет работы ЦКБА выиграно судебное дело по факту нарушения исключительных прав Правообладателя (ЦКБА) по иску к ООО «Медиа-Сервис».

ООО «Медиа Сервис» без разрешения Правообладателя распространял стандарты, разработанные АО «НПФ «ЦКБА» в коммерческих целях, для формирования базы данных нормативно-технических документов.

Нарушение авторских прав в юридической практике является сложным направлением деятельности, т.к. разработанные стандарты в перечень объектов авторских прав не включены. Благодаря усилиям и грамотному подходу специалистов юридического отдела доказано, что стандарты АО «НПФ «ЦКБА» являются объектами авторского права и на них также распространяются исключительные авторские права.

Благодаря сильной позиции ЦКБА в процессе подготовки доказательной базы был подтвержден переход исключительных авторских прав от работника к Работодателю и тем самым 9 арбитражный апелляционный суд, рассмотрев исковое требование АО «НПФ «ЦКБА» к Ответчику ООО «Медиа-Сервис», отменил действие решения суда первой инстанции об отсутствии нарушений авторских прав и принял новый судебный акт, согласно которому в пользу ЦКБА взыскана денежная компенсация за нарушение исключительных прав.

Защита авторских и исключительных прав, возникающих в процессе интеллектуальной деятельности является одним из приоритетных направлений в работе АО «НПФ «ЦКБА».