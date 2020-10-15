В Татарстане открылся крупнейший в России сервисный центр Flowserve.

Татарстанский сервисный центр - это единственное российское предприятие, обладающее технической базой для диагностики, техобслуживания и ремонта клапанов Flowserve в соответствии с регламентами производителя.
Сервисный центр оснащен специальным инструментом для разборки и сборки клапанов, испытательными стендами, имеет склад оригинальных запчастей. Квалификация персонала подтверждена сертификатами Flowserve.
Справка: Flowserve – один из крупнейших мировых производителей промышленного оборудования. Казанский сервисный центр Flowserve открыт на базе предприятия «ВолгаПромИмпорт», авторизованного дистрибьютора марки.
Информация предоставлена пресс-службой «ВолгаПромИмпорт» https://valve-overhaul.ru