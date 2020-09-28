Уважаемые коллеги, заказчики и партнеры! Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем машиностроителя!

Примите слова искренней признательности и благодарности за вклад в развитие отрасли. Перед вами всегда стоят непростые задачи: внедрение передовых наукоемких технологий, модернизация производства, укрепление позиций на внутреннем и внешнем рынках. Благодаря вашему профессионализму и преданности любимому делу эти задачи эффективно решаются! Желаем вам крепкого здоровья, слаженной работы и грандиозных успехов! С теплотой и признанием, руководство ЗАО «Редукционно-охладительные установки»
Размещено: 25 сентября 2020 на сайте завода