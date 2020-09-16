ТОП СТАТЬЯ НОВОГО НОМЕРА журнала ТПА (сентябрь). Репутация или деньги – что дороже?

Автор Сергей Золоторевский. Отрывок из вступления

Продолжающиеся уже несколько лет кризисные явления в российской экономике, обусловленные непрекращающимся санкционным давлением и значительным падением мировых цен на нефть и природный газ, в этом году существенно усугубились из-за пандемии COVID-19 [1]. Это привело к еще большему недофинансированию предприятий коммунальной энергетики, являющихся одними из основных потребителей газового и теплотехнического оборудования, что заставляет их экономить буквально каждый рубль. К сожалению, часто это делается в ущерб качеству поставляемой продукции, с пренебрежением к надежности поставщика. Как результат – дополнительные потери: как финансовые, так и в части качества предоставляемых услуг. С другой стороны, дистрибьюторы соответствующего оборудования в условиях «сжимающегося» рынка, особенно в случаях, когда Производитель реализует свое оборудование не напрямую, а через дилерскую сеть, в попытках продать хоть что-то начинают активно снижать цены. Тем самым они в ряде случаев нарушают основополагающие условия дилерских договоров с Производителями о соблюдении единых этических и профессиональных стандартов при реализации их продукции. Санкции за такие нарушения в договорах с различными Производителями существенно различаются: от жестких, вплоть до уменьшения дилерской скидки и расторжения договора при повторных случаях, до всего лишь замечаний и предупреждений. Тем не менее, в любом случае, нарушители, понимая возможные последствия, предпочитают не афишировать такую свою деятельность и осуществляют подобные продажи или через промежуточные, аффилированные предприятия, или только узкому кругу особо доверенных потребителей. Однако тайное рано или поздно становится явным. А учитывая, что в значительной степени необходимое потребителю оборудование заказывается и поставляется в уникальной комплектации, будь это, например, измерительный комплекс учета газа (на базе счетчика газа соответствующего типа и типоразмера, на предопределенное направление движения и давление газа, с или без датчика перепада давлений и т. д. или, тем более, группа таких приборов) или блок электромагнитных газовых клапанов (также состоящий из уникального сочетания функциональных составляющих), выявить нарушителя вполне реально. А значит, и призвать к ответу!

Поступило в редакцию 15 сентября. Размещается в сокращении.