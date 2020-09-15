29 сентября в Москве (Тверская, 22, отель InterContinental) состоится конференция «Модернизация производств для переработки нефти и газа».

По итогам опроса нефтегазовых компаний состоится награждение победителей в номинациях: реакторы, колонное оборудование, насосно-компрессорное оборудование, печное оборудование, центробежные насосы, емкостное оборудование, аппараты воздушного охлаждения, трубопроводная арматура, теплообменное оборудование, КИП и автоматика, электротехническая продукция, инжиниринговые компании, катализаторы, криогенные теплообменники, криогенное насосно-компрессорное оборудование, емкостное криогенное оборудование, криогенные трубопроводы, криогенная арматура, криогенные турбодетандерные установки. Форматы участия: - участие в конференции; - участие в выставке; - спонсорское участие; - выступление; - размещение рекламы на карте.
Новости в ленте "Модернизация российского ТЭК", 15 сентября