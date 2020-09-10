Газовый форум ПМГФ и выставки «Рос-Газ-Экспо», «Котлы и горелки», «Энергосбережение и энергоэффективность», международный конгресс, которые проходят в рамках ПМГФ, также переносятся.

Проанализировав ситуацию с открытием границ и восстановлением международного авиасообщения, организаторы Форума совместно с генеральным партнером — ПАО «Газпром» — обсуждают вопрос переноса мероприятия на более поздний срок. Перенос Х Юбилейного Петербургского международного газового форума — разумное решение, связанное с последовательным мировым выходом из пандемии и внимательным отношением к мировым стандартам безопасности.

Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» готов принимать гостей: на площадке реализуются меры эпидемиологической безопасности, по итогам инспекций Роспотребнадзора получено разрешение о возобновлении мероприятий. В августе и начале сентября на площадке прошло уже несколько событий, которые посетили более 50 тысяч человек: выставка-ярмарка «Агрорусь», выставка InterFood St. Petersburg, строительная выставка «ИнтерСтройЭкспо». В сентябре пройдет Международный форум по развитию транспортных коридоров TRANSTEC. До конца года в календаре «Экспофорума» — более 60 мероприятий.

Смена даты самого значимого в России отраслевого события — Петербургского международного газового форума — логична и обоснована: в нем традиционно принимают участие крупнейшие международные газовые корпорации и их представители — «Газпром», Wintershall Dea GmbH, Royal Dutch Shell PLC, VNG AG, Uniper SE, OMV AG, PetroChina Company Limited. Несомненно, на их приезд влияет поэтапность снятия пандемических ограничений в разных странах: для Форума с высоким процентом международных участников важна общая синхронизированность даты. «При работе с международными компаниями нет особенных страхов или райдеров — все ждут снятия ограничений и прогнозируемости передвижений. Петербургский международный газовый форум — ежегодное место встречи для мирового сообщества. Проведение мероприятия в более поздние даты позволит обеспечить максимальное присутствие участников из разных стран мира», — говорят организаторы Форума.

Письмо в редакцию ТПА, 9 сентября