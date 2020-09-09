НПФ РАСКО (МОСКВА) ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЫЙ КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ЗАВОДА ТЕРМОБРЕСТ

Ознакомиться и скачать Новый каталог 2020 СП «ТермоБрест» и прайс-лист на продукцию можно, как на сайте завода (http://www.termobrest.ru), так и на сайте РАСКО в разделе "Прайс-лист". ООО «НПФ «РАСКО» является крупнейшим дилером СП «ТермоБрест» ООО, генеральным дилером или официальным представителем большинства ведущих предприятий-производителей газоизмерительного и газорегуляторного оборудования, приборов КИП, котельной автоматики и расширенной линейки продукции под брендом РАСКО, а территорией наших продаж являются все страны Евразийского Экономического Союза.

Потребителям продукции СП «ТермоБрест» РАСКО предоставляет:

· Большой ассортимент продукции СП «ТермоБрест» на складе в г. Москве;

· Максимально короткие сроки изготовления заказанной продукции;

· Еженедельные поставки готовой продукции с завода-изготовителя (г. Брест);

· Стоимость продукции по ценам завода-изготовителя и ниже;

· Комплектацию заказов дополнительной продукцией других ведущих заводов-изготовителей газового и теплотехнического оборудования, приборов КИП, котельной автоматики и запорно-регулирующей арматуры. По всем вопросам о продукции СП «ТермоБрест» ООО Вы можете обращаться в отдел «Газового оборудования» ООО «НПФ « РАСКО» по тел:+7 (495) 970-16-83; +7 (499) 959-16-83 (многоканальные), доб.116, 115, 112.

Сайт НПФ РАСКО, 8 сентября