РЫНОК. Концерн Grundfos продемонстрировал удовлетворительные финансовые результаты за первую половину 2020 года. Падение прибыли почти 10%. - сильное влияние пандемии.

По итогам первого полугодия органический рост объёма продаж Концерна Grundfos снизился на 8,3%. Чистый оборот компании составил 12,3 млрд датских крон. Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) зафиксирована на уровне 1,067 млн датских крон, что на 9,3% меньше аналогичного показателя прошлого года. Пандемия оказала сильное влияние на мировые рынки в первой половине 2020 года. Активность Концерна Grundfos во всех странах снизилась, однако в таких важных регионах, как Китай, США и ряд стран Западной Европы, наметилась положительная динамика.

«Учитывая работу в условиях мирового кризиса, мы считаем наши результаты удовлетворительными. Безусловно, COVID-19 влияет на деятельность Grundfos и большинства наших клиентов. Однако мы чётко обозначили приоритеты: здоровье наших сотрудников и партнёров, а также поддержание логистических цепочек в должном состоянии», — говорит Мадс Ниппер (Mads Nipper), CEO и Президент Концерна Grundfos.

«Наши коллеги по всему миру проделали фантастическую работу в непростых обстоятельствах. Отрадно видеть, как много было предпринято, чтобы наш бизнес не останавливался. Особенно я горжусь теми, кто осуществлял быструю и эффективную поставку жизненно необходимого оборудования в больницы и другие учреждения, где наши продукты и решения были очень нужны», — продолжает Мадс Ниппер.

Сохраняющаяся неопределенность на всех рынках влияет на перспективы развития бизнеса во второй половине 2020 года и на весь год. Grundfos предполагает, что COVID-19 продолжит оказывать негативное воздействие на глобальные рынки, и ожидает снижения годового объёма продаж по сравнению с предыдущим периодом.

Источник: https://www.c-o-k.ru/, 4 сентября