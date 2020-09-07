ПРОИЗВОДСТВО. НОВИНКА АРМАТУРНОГО ЗАВОДА ТЕРМОБРЕСТ: КЛАПАНЫ и ФИЛЬТРЫ DN-200 в АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ

Успешно проведены технические испытания и на заводе приступили к серийному выпуску клапанов и фильтров DN-200 в алюминиевом корпусе! Новые изделия существенно дешевле по сравнению с аналогичными клапанами и фильтрами других производителей. Предлагаем ознакомиться с техническими характеристиками новых клапанов и фильтров в обновленном каталоге оборудования: https://termobrest.ru/sitefiles/1/63/844/847/catalog_termobrest.pdf

Ознакомиться с прайс-листом на вышеуказанную продукцию вы сможете на официальном сайте завода ТЕРМОБРЕСТ в разделе «Дилеры» или перейдя по сылке: https://termobrest.ru/sitefiles/1/83/836/839/price_termobrest.pdf

Начиная с 7 сентября 2020 года будут приниматься заявки на изготовление данных изделий.

Сайт ТЕРМОБРЕСТ, 4 сентября