МЕНЕДЖМЕНТ. Обращение Золотаревского С.А. (СЕО) о кадровых изменениях в менеджменте ООО «НПФ «РАСКО», Москва

Уважаемые коллеги и партнеры!

Считаю необходимым проинформировать Вас о кадровых изменениях в менеджменте ООО «НПФ «РАСКО». По моему предложению, инициированному в начале августа с.г., на основании Протокола собрания участников Общества от 25.08.2020 г. новым Генеральным директором ООО «НПФ «РАСКО» назначен Санин Алексей Владимирович, работающий на предприятии более 20 лет и ранее (с апреля 2018 г.) занимавший должность заместителя Генерального директора.

Руководство ООО «НПФ «РАСКО», состоявшее все предыдущие годы преимущественно из участников Общества, всегда ответственно относилось к подготовке своей смены, созданию необходимого кадрового резерва. В настоящее время практически все ключевые должности на предприятии занимают наши воспитанники, проработавшие у нас 10, 15, 20 и более лет, которые досконально знают свое дело, отличаются высокой ответственностью и глубокой порядочностью, умеют и хотят работать единой командой на благо компании, дорожат ее деловой репутацией. Именно в этом мы видим основную причину более чем 25-летней успешной работы ООО «НПФ «РАСКО», постоянной устойчивости ее финансового положения и неизменной устремленности в будущее. Особенно ярко это проявилось в последние полгода, в период действия в Москве жестких карантинных мер в связи с пандемией новой короновирусной инфекции COVID-19 и вызванной данными мерами необходимостью для руководства, относящегося уже, к сожалению, по возрасту к категории 65+, значительную часть времени в этот период работать удаленно.

В этой безусловно форс-мажорной ситуации, особенно – в недели и месяцы практически полной остановки большинства предприятий, ООО «НПФ «РАСКО» за счет своевременного внедрения современных технологий, но, прежде всего, благодаря мужеству, ответственности и высокому профессионализму сотрудников смогло не только обеспечить своевременную поставку заказываемого клиентами оборудования, в том числе – необходимого для ввода в действие новых инфекционных больниц, но и поддерживать объемы реализации на уровне, а по многим направлениям и выше, чем за аналогичные периоды прошлых лет.

Именно это фактическое подтверждение возможностей и умения молодого поколения успешно справляться с самыми серьезными вызовами и ситуациями, помноженное на их инициативу и профессиональные качества, и привело меня к решению предложить провести соответствующие кадровые изменения, которое было поддержано другими участниками Общества.

В то же время мы, участники Общества, понимаем, что знания и опыт нашего поколения сегодня являются в определенной степени бесценными и, несомненно, могут и должны быть использованы во благо предприятия. Освободившееся в значительной части от «рутины» текущей работы время позволит нам более полно сосредоточиться на развитии сотрудничества с основными стратегическими партнерами, а также новых направлений деятельности предприятия. Уверен, что произведенные кадровые изменения в руководстве самым положительным образом отразятся на дальнейшем развитии ООО «НПФ «РАСКО».

С уважением,С.А. Золотаревский, 26.08.2020

Сайт НПФ РАСКО, 26 августа