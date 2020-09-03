Объединенная металлургическая компания вложила около 150 млрд рублей в модернизацию производства труб большого диаметра для нефтегазовой отрасли

Основной владелец ОМК Анатолий Седых, несмотря на падение цен на нефть и газ и сложную ситуацию со спросом на трубы, решил вложить 150 млрд руб. в строительство электрометаллургического производства. О причинах такого решения и источниках финансирования Анатолий Седых рассказал в интервью "Коммерсант".

— Означает ли запуск нового проекта, что вы верите в рост рынка ТБД в России?

— Рынок ТБД цикличный. Сейчас спрос находится в нижней точке. Полагаю, что спрос будет с реализацией новых крупных трубопроводных проектов. У нас большой опыт поставок для международных газопроводов, в том числе подводных.

— ОМК сейчас строит новое производство труб нефтегазового сортамента. События первой половины года, когда из-за цены на нефть достигли минимальных значений, не заставили вас смотреть на этот рынок менее оптимистично?

— Мы развиваем более сложные и уникальные продукты, стараемся создавать диверсифицированное производство. Я по-прежнему считаю, что добыча нефти в России имеет хорошие перспективы и с окончанием пандемии спрос будет восстановлен.

СПРАВКА

Председатель совета директоров АО «ОМК» Анатолий Седых и президент Danieli Russia Антонелло Колусси 1 сентября в Министерстве промышленности и торговли России подписали договор о сотрудничестве по строительству электрометаллургического комплекса с технологией прямовосстановленного железа. По своим экологическим и технологическим параметрам он является первым в своем роде не только в России, но и в Европе. Уникальный комплекс будет реализован в городском округе Выкса (Нижегородская область) проектной компанией «Эколант» (ООО «Эколант», аффилировано с АО «ОМК»). Комплекс будет поставлять продукцию на предприятия Объединенной металлургической компании и другим потребителям.

В мероприятии по заключению договора о сотрудничестве с Danieli участвовали Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, посол Италии в Москве Паскуале Терраччано, председатель правления АО «ОМК» Наталья Еремина, руководитель департамента по развитию активов и инвестициям АО «ОМК» Дмитрий Чернышев. Комплексный проект включает в себя современное производство металлизованных окатышей по технологии DRI (Direct Reduced Iron, прямовосстановленное железо) мощностью до 2,5 млн тонн в год в связке с электрометаллургическим комплексом по производству стали мощностью до 1,8 млн тонн в год. Общий объем инвестиций – около 150 млрд рублей (с НДС). Производство планируется ввести в строй во второй половине 2024 года.

Его технологические возможности позволят выпускать широкий спектр стальной продукции для трубного и колесопрокатного производств. Полученная в ДСП сталь будет иметь три основных формата разливки – в толстый сляб, в круглую колесную заготовку и круглую трубную заготовку. Продукция будет поставляться на Выксунский металлургический завод (АО «ВМЗ», входит в состав ОМК) и реализовываться на рынке. Внедряемая технология относится к категории «зеленых» – наиболее современных технических решений, которая позволяет на 70% сократить выбросы углекислого газа СО2 в сравнении с традиционной конвертерной технологией производства стали, и является важным шагом в сокращении влияния металлургического производства на окружающую среду. Проект будет соответствовать не только текущим, но и перспективным требованиям Евросоюза к экологичности при улучшении качественных и эксплуатационных характеристик продукции. Кроме того, впервые в стране будет применена технология газоочистки с эффективностью 99,5%. Все это позволит свести к минимуму воздействие на атмосферный воздух города Выксы.

«Масштабный проект по строительству электрометаллургического комплекса с технологией прямовосстановленного железа по многим параметрам является уникальным. Он имеет важное стратегическое значение для экономики: будет способствовать росту внутреннего потребления природного газа и железной руды – ресурсов, которыми богата наша страна, и росту доли производства в России продукции высоких переделов, необходимой для российских нефтегазовых и транспортных компаний и конкурентоспособной на мировом рынке. Это пример наилучшей доступной на сегодняшний день «зеленой» технологии, который может дать новое развитие отечественной стальной индустрии и улучшить экологию в промышленных регионах», – отметил председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых.

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