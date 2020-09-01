Руководитель ПГ КОНАР Валерий Бондаренко выступил на заседании Совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» в Казани. Мероприятие провел Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов

Руководителя Промышленной группы КОНАР Валерия Бондаренко пригласили на Совет директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» с целью обсуждения вопроса по энергоэффективному производству нефтехимического сырья и газомоторных топлив для Республики Татарстан. Валерий Бондаренко сообщил, что у компании КОНАР есть хорошо зарекомендовавшая себя модель создания совместного производства с привлечением российского лицензиара, а при необходимости – и с участием лучших иностранных компаний. Он заявил о том, что АО «КОНАР» (Челябинск) и проектная компания «ПЕГАЗ-Инжиниринг» (Уфа) готовы создать в Татарстане совместное предприятие.

«Мы готовы создать совместное предприятие, максимально привлекая потенциал предприятий республики. Готовы реализовать наши компетенции в Татарстане, комплексно решив задачу. КОНАР имеет опыт успешного проведения реинжиниринга на ряде нефтеперерабатывающих заводов. Также мы создали четыре совместных предприятия с иностранными компаниями с полной передачей технологий», – сказал Валерий Бондаренко. Отметим, предприятия Татарстана могут выступить как в качестве поставщиков услуг по проектированию, строительству, выпуску оборудования, сервисному обслуживанию нового производства в течение его «жизненного цикла», так и в качестве будущих потребителей продукции. Как наглядный пример импортозамещения Валерий Бондаренко привел насосный агрегат для нефтяной отрасли, который освоило предприятие «Транснефть Нефтяные Насосы» (образовано ПАО «Транснефть» совместно с иностранным партнером Termomecanica Pompe S.p.A. и АО «КОНАР») с целью локализации производства в РФ насосов и агрегатов на их основе. Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил в дальнейшем более предметно обсудить предложение «КОНАР» и «ПЕГАЗ-Инжиниринг» со специалистами ПАО «Татнефть», «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим».

Сайт ПГ КОНАР, 26 августа